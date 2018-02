Drukke Meet & Greet rondom oude Golf in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Zaterdagmiddag 3 februari was er veel opkomst bij een Meet & Greet met het Nederlandse duo Nick Rogmans (uit Bleskensgraaf) en Beernt Berghuis, zij reden met hun oude 27 jaar oude Volkswagen 2 naar Singapore.

Ondertussen is het duo al enkele maanden terug en ook hun Volkswagen genaamd 'Eleandor' is weer terug in Nederland. Het duo legde in acht maanden 42.000 kilometer af door 22 landen in Europa, Azië en het Nabije Oosten.

De reis leverde het duo veel aandacht op van volgers op sociale media en ook van verschillende binnenlandse en buitenlandse media. Het was dus geen verrassing dat op de Meet & Greet in Oud-Alblas veel mensen zich kwamen vergapen aan de oude Golf, de prachtige foto's en video's en luisterden aandachtig naar alle verhalen.

Concrete plannen voor een nieuwe reis zijn er (nog) niet, maar "ideeën voor nieuwe reizen zijn er altijd", aldus Nick.