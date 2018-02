Aandacht voor gevolgen NAH: Oppassen met prikkels en grenzen bewaken

GOUDRIAAN/BLESKENSGRAAF • "In de klas aanwezig zijn geeft veel prikkels en een normale schooldag is voor mij te lang en te vermoeiend, net zoals harde geluiden en muziek. Ik kan niet fietsen, dit is te vermoeiend en door de wind krijg ik hoofdpijn."

Het zijn de woorden van Emma Susan van den Berg (18) uit Goudriaan. Vier jaar geleden heeft ze hersenletsel opgelopen na een val tijdens een dansles. Graag wil ze aandacht voor de eerste bijeenkomst in Molenwaard voor inwoners met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), die plaatsvindt op dinsdag 20 februari in De Spil in Bleskensgraaf.

"Ik ken in mijn omgeving niemand van mijn leeftijd die NAH heeft", vertelt Emma Susan. "Ik wil andere jongeren laten weten dat zij niet de enige zijn en hoop in de toekomst iets voor jongeren met NAH te kunnen betekenen. Ik heb me aangemeld op Facebook bij een account over hersenletsel en vind hier veel herkenning over mijn klachten. Ik zelf heb behoefte aan contact met anderen, maar wil ook andere helpen."

Vier jaar

Vier jaar geleden, juni 2014, zat ze in het tweede jaar van de havo/vwo. Tijdens een dansles op school viel ze op haar hoofd. "Iedereen ging er vanuit dat ik een hersenschudding had. In de herfstvakantie van het derde jaar kreeg ik echter een terugval. Ik had constant hoofdpijn, concentratieproblemen en het leren ging hierdoor ook niet al te best en ik heb uiteindelijk het derde jaar overgedaan."

De klachten die ze aan haar val heeft overgehouden, zijn problemen met langdurig concentreren, zoals leren. In de klas aanwezig zijn geeft veel prikkels en een normale schooldag is voor haar te lang en te vermoeiend, net zoals harde geluiden en muziek.

Veel klachten

Emma Susan kampt met diverse lichamelijk klachten. Ze noemt er enkele: "Ik kan niet fietsen, dit is te vermoeiend en door de wind krijg ik hoofdpijn. Ter bescherming van extra prikkels gebruik ik vaak oordopjes om geluiden te dempen. Ik draag een speciale bril voor fel licht en ik draag vaak iets op mijn hoofd tegen de wind om hoofdpijn te voorkomen. Ik ga niet meer naar feestjes of verjaardagen. Dit is voor mij te druk en te luidruchtig."

Haar moeder brengt haar iedere dag met de auto naar de bushalte, ze zit op het Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs (VAVO) in Dordrecht. Hier krijgt ze de ruimte om niet alle vakken gelijktijdig te volgen. Als ze haar diploma heeft, wil ze graag een vierjarige opleiding fotografie volgen.

"Ik fotografeer graag en krijg regelmatig opdrachten om trouwerijen en doopplechtigheden te fotograferen. Het voordeel van fotograaf zijn is dat ik eigen baas kan zijn, opdrachten kan inplannen wanneer het mij uitkomt rekening houdend met de belastbaarheid en mijn eigen tijd kan indelen."

Behoorlijke uitdaging

De achttienjarige Emma Susan is sinds kort begonnen met autorijles. "Ik ben heel benieuwd of ik kan autorijden en of ik uiteindelijk mijn rijbewijs kan halen. Autorijden vergt veel concentratie en ik zal moeten leren voor mijn theorie-examen. Een behoorlijke uitdaging."

Bij Revalidatiecentrum Rijndam in Gorinchem heeft de Goudriaanse een traject van zestien weken met grote tussenpozen doorlopen. "Het traject is bijna afgelopen en heeft mij geholpen om te leren omgaan met mijn klachten en beperkingen. Ik heb ergotherapie gevolgd, fysio voor mijn conditie en heb gesprekken gevoerd met de psycholoog. Ik heb bij Rijndam geleerd om met spanning om te gaan en om te vertellen wat er met mij aan de hand is, waar ik last van heb, wat niet goed is voor mij. Ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven."

De bijeenkomst voor inwoners van Molenwaard met Niet Aangeboren Hersenletsel op dinsdag 20 februari duurt van 09.30 tot 12.00 uur. Mensen met NAH, hun familieleden, belangstellenden en professionals zijn van harte welkom. In verband met de planning heeft het de voorkeur dat men zich aanmeldt. Dat kan bij hersenletselzhz@gmail.com of via 06-15091924.

Er is op woensdag 14 februari overigens al een eerste avond voor inwoners van Giessenlanden: van 19.00 tot 21.30 uur in De Zes Molens aan de De zes Molens 2 in Hoornaar. Emma Susan zal hierbij waarschijnlijk aanwezig zijn.