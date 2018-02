'Routegeleiding reizigers met visuele beperking MerwedeLingeLijn niet op orde'

REGIO • De routebegeleiding voor reizigers met een visuele beperking is op de stations van de MerwedeLingeLijn niet op orde.

Dat stelt het Reizigersoverleg Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (RODAV). Deze organisatie heeft in januari tijdens een schouw op alle stations tussen Dordrecht en Geldermalsen op de MerwedeLingeLijn meer dan dertig onjuistheden geconstateerd.

Voorbeelden hiervan zijn: een routegeleiding eindigt zomaar bij een drukke overweg in Hardinxveld. Op het perron in Sliedrecht is de routegeleiding op verschillende plekken onderbroken. Op meerdere stations is er geen routegeleidelijn naar de automaat waar je je OV chipkaart kan opladen.

Aanpassingen

Het reizigersoverleg heeft de bevindingen aangeboden aan ProRail, dat verantwoordelijk is voor de aanpassingen en aan de Oogvereniging en dringt aan op aanpassingen. In het reizigersoverleg RODAV zijn reizigersvereniging Rover, gehandicapten- en ouderenorganisaties vertegenwoordigd.