Peuters 't Puttertje naar voorleesontbijt in bieb Groot-Ammers

GROOT-AMMERS/STREEFKERK • Wasko's peuterspeelgroep 't Puttertje in Streefkerk ging donderdag 1 februari in Groot-Ammers naar het voorleesontbijt in de bibliotheek.

De aanleiding waren de Nationale Voorleesdagen. Juf Elly las voor en de kinderen luisterden aandachtig.