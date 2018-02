Olielek in Arkel; opruimwerkzaamheden zullen weken in beslag nemen

ARKEL • Tijdens een olielek in een voedingskabel langs de Kanaaldijk Noord in Arkel kwam eind december ongeveer 4500 liter olie in de grond en het oppervlaktewater terecht.

De lekkage kwam net voor de kerstdagen aan het licht, vertelt een woordvoerster van Waterschap Rivierenland. "Het lek is vrij snel gedicht." Hoe het lek is ontstaan, is nog niet duidelijk, stelt Lukas van Fessem van Stedin. "Wat de oorzaak is van het ontstaan van de lekkage is nog onderwerp van onderzoek. Het is niet tijdens werkzaamheden van Stedin gebeurd."

De lekkage heeft ongeveer vijf dagen geduurd. Van Fessem: "De reden hiervoor is dat de plaats van het lek niet eenvoudig te traceren was en een voedingskabel als deze niet zo maar uitgeschakeld kan worden, omdat het een groot aantal huishoudens en omliggende industrie van energie voorzag."

Maatregelen

Het opruimen moet nog van start gaan. "Er zijn direct maatregelen genomen om verspreiding van de vervuiling te voorkomen. Vervolgens zijn er metingen verricht om de omvang van de vervuiling te bepalen. In samenspraak met de provincie Zuid-Holland en het waterschap wordt nu een plan ontwikkeld om met gespecialiseerde bedrijven het gebied op te ruimen. Dit plan is in een vergevorderd stadium."

Waterschap Rivierenland heeft daarbij een toezichthoudende functie, vertelt de woordvoerster: "Wij gaan elke dag ter plaatse om onder meer de waterkwaliteit te controleren. De olie is in diverse sloten terechtgekomen. Het is wel onder controle; de betreffende watergangen zijn snel afgedamd om verdere verspreiding te voorkomen."

De civiele opruimwerkzaamheden zullen acht tot tien weken in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

