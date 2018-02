Jan W. Klijn uit Groot-Ammers presenteert nieuw boek: 'Volhouder'

GROOT-AMMERS/GORINCHEM • Schrijver Jan W. Klijn uit Groot-Ammers presenteert zaterdag 17 febuari zijn nieuwste boek: 'Volhouder'. Dit gebeurt in grand café Heeren van Arkel, Banneweg 61 in Gorinchem.

Als kind verhuist de jonge Raymond, hoofdpersoon in 'Volhouder', met zijn ouders uit de Flevopolder naar het oude vestingstadje Woudrichem. Daar beleeft hij een zorgeloze jeugd. Zijn vader is politieagent, zijn moeder werkt op een reisbureau. Al van jongs af aan heeft hij een droom: hij wil in een ziekenhuis werken. Hij wordt vijf keer uitgeloot voor de studie geneeskunde, maar Raymond is vasthoudend. Hij geeft zijn droom niet op. Jan W. Klijn schreef het levensverhaal van deze volhouder op. Het boek kost 16,50 euro.

Jan W. Klijn schrijft het liefst op waarheid gebaseerde romans. De auteur schreef onder andere ook 'Op eigen grond', 'Trots en Trouw' en 'Dorp in verzet'.