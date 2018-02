Joop van Montfoort lijsttrekker voor PvdA Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Joop van Montfoort is tijdens de algemene ledenvergadering van de PvdA Vijfheerenlanden gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 november.

Van Montfoort is de huidige fractievoorzitter van de PvdA in Vianen.

Na een zorgvuldige procedure heeft de groslijstcommissie Joop van Montfoort gemotiveerd voorgedragen aan het PvdA bestuur. Voorzitter Rienk Kessenich: "Het bestuur van de PvdA Vijfheerenlanden heeft het advies van de groslijstcommissie met volle overtuiging overgenomen. We zijn dan ook verheugd dat de ALV in overgrote meerderheid het vertrouwen in Joop heeft uitgesproken."

Lokale overheid

Joop van Montfoort is ruim 17 jaar werkzaam binnen de lokale overheid als beleidsadviseur en de afgelopen vijf jaar politiek actief in Vianen. De sociaal democratische waarden zijn hem van kinds af aan met de paplepel ingegoten. Dit in combinatie met zijn werk- en politieke ervaring maakt hem prima geschikt als lijsttrekker.

"Ik ben een sociaal democraat in hart en nieren. Ik wil échte gelijke kansen voor iedereen, ongeacht klasse, afkomst, culturele identiteit, gender, geaardheid en met of zonder lichamelijke of psychische beperking. Bovendien moeten we de tweedeling binnen de gezondheidszorg, ouderenzorg en onderwijs voorkomen", aldus een strijdbare Joop van Montfoort.

Sociaal verbonden kernen

Behalve de sociaal democratische waarden maakt de PvdA Vijfheerenlanden zich sterk voor sociaal verbonden kernen. De Vijfheerenlanden bestaat na de herindeling uit 16 kernen. Het is belangrijk dat deze kernen elk hun eigen identiteit behouden.

"Er zit enorm veel kennis en kunde in onze samenleving en daar moet de politiek zoveel als mogelijk gebruik van maken. Het gebeurd nog veel te vaak dat er vóór de samenleving wordt besloten, in plaats van met de samenleving."