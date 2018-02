Nieuwe wandelgids voor Zuid-Holland

REGIO • Wandelliefhebber Bart van der Schagt, ook bekend als WandelBart, is gestart met een nieuwe reeks wandelgidsen. De eerste uit deze serie bevat 20 leuke wandelroutes in de provincie Zuid-Holland, waaronder meerdere wandelingen door de Alblasserwaard.

De wandelingen, van kort tot lang, in stad, buitengebied en natuur zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Door de variatie in routes is er voor elk wat wils in deze wandelgids wat te vinden. De routes zijn zeer divers: van struinen langs de Lek tot een industriewandeling door de petrochemische industrie bij Rozenburg. En alles wat daartussen zit: duinen en strand, voorname landgoederen, groene steden, vogelrijke polders en uitgestrekte waarden. Ook aan een kleurrijke wandelroute langs de bollenvelden ontbreekt het uiteraard niet. Zo bevat deze gids 14 wandelingen door natuur en platteland, 2 wandelingen door de stad en het buitengebied en 4 groene stadswandelingen.

De wandelgidsen zijn te bestellen bij de boekhandel, bol.com of via de website www.wandelbart.eu. De gids kost 17,95 euro.

De provinciewandelgids Zuid-Holland is de eerste uit een reeks. De komende maanden verschijnen er ook provinciewandelgidsen van de andere provincies. De gidsen worden middels een 'print-on-demand'-systeem pas kort voor of direct na aankoop gedrukt. Omdat de wandelroutes uitstekend worden onderhouden, beschikt de koper van een WandelBart-wandelgids altijd over up-to-date routebeschrijvingen.