Alblasserwaardse gemeenten mogen proef doen met digitaal aanvragen rijbewijzen

ALBLASSERWAARD • Alblasserdam, Molenwaard, Papendrecht en Sliedrecht zijn door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen om te experimenteren met het digitaal aanvragen van rijbewijzen.

Dat blijkt uit een conceptregeling die de minister deze week heeft gepubliceerd. De proef moet uitwijzen of digitalisering leidt tot vereenvoudiging en betere fraudebestendigheid van het aanvraag- en afgifteproces.

De proef gaat plaatsvinden in vijftien gemeenten. De Alblasserwaard is daar met vier gemeenten goed in vertegenwoordigd. De overige gemeenten zijn Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hendrik Ido Ambacht, Hollands Kroon, Rotterdam, Utrecht en Zwijndrecht.

Erkende fotografen

De regeling bevat ook de erkenningseisen waaraan deelnemende fotografen moeten voldoen. Binnen het experiment is het enkel toegestaan om de pasfoto voor het rijbewijs door een erkende fotograaf te laten maken. "Met de huidige technische ontwikkelingen en apps is het zeer eenvoudig om foto's digitaal te bewerken", licht de minister toe. 'Dat zou tot onrealistische foto's kunnen leiden als hier niet strak de hand aan wordt gehouden."

De aanvrager van de erkenning dient bijvoorbeeld als fotograaf te zijn ingeschreven in het handelsregister en te beschikken over door de RDW (Dienst Wegverkeer) goedgekeurde software. De foto's dienen te voldoen aan de acceptatiecriteria van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001.