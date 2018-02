PvdA en Gemeentebelangen akkoord met nieuwe lokale beweging

MOLENLANDEN • De leden van Pvda Molenlanden en Gemeentebelangen Molenwaard gingen deze week akkoord met de plannen om samen verder te gaan in een nieuwe lokale beweging.

De beide partijen hielden deze week een ledenvergadering waarin deze plannen op tafel kwamen. Er kwam unanieme instemming van de leden, vertelt Ruud den Haak (PvdA): "Het wordt gezien als een zeer kansrijk initiatief." Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet. Eén daarvan is de keuze voor de naam voor de nieuwe beweging.

Bundelen

"Onze insteek is om de krachten te bundelen, in plaats van die te versnipperen, zoals je dat in veel gemeenteraden ziet gebeuren", lichtte Joke Stravers van Gemeentebelangen afgelopen week toe. "We willen wegblijven van het institutionele, juist meer onderwerpgericht werken. En daarbij kan per thema iedereen aanschuiven, ook als je lid bent van een andere partij. Het moet van onderop komen. Door zo samen te werken, willen we de kloof tussen burger en politiek dichten."

PvdA en Gemeentebelangen zullen straks op 21 november niet meedoen aan de lokale verkiezingen. "Maar een politieke partij is alleen een middel om iets te bereiken", stelde Ruud den Haak namens PvdA Molenlanden. "Je ziet dat het steeds lastiger wordt om inwoners te vinden die zich actief in willen zetten voor de gemeentepolitiek, terwijl er tegelijkertijd een enorme betrokkenheid is bij wat er in een plaats gebeurt. Het past veel meer bij de tijdsgeest om je een tijdlang voor een bepaald thema in te zetten. In die behoefte willen we voorzien."