Hoorzitting: 'Onvoldoende ontwikkelingsruimte voor Gorinchem'

ALBLASSERWAARD • De samensmelting van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zal er voor zorgen dat de regionale verhoudingen in disbalans worden gebracht. Bovendien zal de herindeling ervoor zorgen dat Gorinchem onvoldoende ontwikkelingsruimte krijgt ten opzichte van de opgeschaalde omgeving.

Die argumenten bracht het Gorcumse raadslid Dick van Zanten woensdag in tijdens een hoorzitting van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. ""Door de vorming van nieuwe gemeenten rondom Gorinchem worden onevenwichtige verhoudingen in de streek gecreëerd", betoogde het raadslid.

Gorinchem is straks de kleinste gemeente in de regio. En dat is niet goed, volgens het doorgewinterde raadslid. "Een herindeling zou naar onze mening echter tot uitkomst moeten hebben dat er in alle opzichten evenwichtige gemeenten worden gevormd. Op zo'n manier dat ook de regio blijft profiteren van een sterk Gorinchem met behoud van goede voorzieningen en een toekomstbestendige centrumfunctie."

Centrumrol

Gorinchem heeft een belangrijke centrumrol in de regio. Gorinchem steunt de vorming van de gemeente Molenlanden. Maar wel met één fundamentele aanpassing, aldus Van Zanten. "Voeg de kern Arkel toe aan de gemeente Gorinchem." Daarmee wordt volgens hem meer evenwicht bereikt. "Ten aanzien van bijvoorbeeld het inwoneraantal, ten aanzien van oppervlakte van grondgebied en ten aanzien van regionale verhoudingen. En daarmee biedt u Gorinchem en ook Molenlanden de ontwikkelingsrumite, die past bij een lange termijn bestuurlijk perspectief."

Naast het ziekenhuis, scholen en sportverenigingen, voorziet Gorinchem in meer dan 22.000 regionale arbeidsplaatsen. "Ook de bewoners van Arkel maken hier in hoge mate gebruik van."

Kritische vragen

Van Zanten kreeg overigens enkele kritische vragen vanuit de commissie. "Waarom was er niet veel eerder een plan om Arkel bij Gorinchem te voegen?" Volgens Van Zanten was deze optie in het hele voorbereidingsproces onbespreekbaar. De fusiepartners wilden dat de gemeenten niet opgedeeld werden. "Moet Gorinchem niet vooral naar zichzelf kijken", vond Albert van de Bosch (VVD). "Had de gemeente niet veel eerder het initiatief moeten nemen?" Dat moest Van Zanten eigenlijk wel beamen.

De Ontkoppeling

Het betoog van Van Zanten werd overigens kracht bijgezet door Jeannette Hessels en Kim van der Heiden van werkgroep De Ontkoppeling. Qua politieke overtuiging, levensbeschouwing en instelling komen de inwoners uit Arkel beter overeen met de inwoners van Gorinchem dan met de nieuwe gemeente Molenlanden. "Met een afstand van nog geen vier kilometer tussen Arkel en Gorinchem hoort Arkel gevoelsmatig al bij Gorinchem. Daarbij maken veel inwoners gebruik van talloze voorzieningen in Gorinchem zoals: onderwijs, zorg, werkgelegenheid, recreatie etc. Wanneer Arkel aansluit bij Gorinchem, hebben we ook inspraak op de voorzieningen van Gorinchem, waar wij al massaal gebruik van maken en wat invloed heeft op een groot deel van ons dagelijks leven."

De beide dames boden de commissie een petitie aan met 1088 handtekeningen vanuit het dorp. Die vertegenwoordigen tweederde van de stemgerechtigde inwoners die hebben gereageerd op de petitie.

Verhouding

Burgemeester Werner ten Kate van Giessenlanden betoogde dat het helemaal niet zo logisch was geweest om Arkel los te koppelen tijdens het herindelingsproces. "Giessenlanden heeft 15.000 inwoners, Molenwaard 28.000. Arkel is met 3500 inwoners de tweede kern van onze gemeente. Zonder die kern was er ten opzichte van Molenwaard sprake geweest van een totaal andere verhouding." In zo'n positie was het nog maar de vraag geweest of er voldoende politiek draagvlak was geweest voor de fusie.