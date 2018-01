Gedeputeeerde Utrecht: Vrees 27.000 woningen ongegrond

VIJFHEERENLANDEN • De provincie Utrecht heeft absoluut niet de intentie om 27.000 woningen te bouwen tussen de rijksweg A27 en de Lek. Dat zei gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw woensdag tijdens een hoorzitting van de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

Pennarts weerlegde met klem de woorden van inspreekster mevrouw Lidy den Breejen uit Meerkerk, die vindt dat de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden veel beter af is bij de provincie Zuid-Holland dan bij Utrecht. Ze startte vorig jaar een petitie en verzamelde volgens eigen zeggen bijna 2600 handtekeningen.

"In de provincie Utrecht is er weinig begrijp voor de landschappelijke structuur van ons gebied", zo herhaalde ze donderdag nog eens haar standpunt. "In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kennen we rust en ruimte, de mensen spreken elkaars taal. In Utrecht heerst toch een andere mentaliteit." Als de Vijfheerenlanden straks onderdeel wordt van de provincie Utrecht, is het gedaan met de rust. Ze wees daarbij op de 27.000 woningen die de provincie zou willen bouwen.

Maar volgens gedeputeerde Pennarts is de vrees dat Utrecht 27.000 woningen zou willen bouwen volledig uit de lucht gegrepen.. "De provincie Utrecht heeft geen plannen in die richting. Wij zijn ons juist heel erg bewust van de landschappelijke waarde van dit gebied."

