Informatieve workshop 'Rendement van bevlogen medewerkers'

GORINCHEM • In Gorinchem bieden businesscoach Ab Groothedde van empowerZ en vitaliteitsadviseur Nathalie Leenen op woensdag 21 februari de informatieve workshop 'Het rendement van bevlogen medewerkers in organisaties' aan. Deelname is gratis.

De workshop geeft ondernemers handvatten om het rendement van hun medewerkers te verbeteren. Onderwerpen als 'Tegen welke weerstanden loop je aan?', 'Aanpak vanuit brede ervaring die leidt tot groei door aandacht' en 'Hoe ga jij ervoor zorgen dat je medewerkers weer bevlogen raken?' komen aan bod. De organisatoren geven concrete handreikingen om direct mee aan de slag te gaan.

De inloop is vanaf 15.30 uur, de start is om 16.00 uur. De workshop is rond 20.30 uur afgelopen. Kosten voor catering en maaltijd zijn 20 euro. Aanmelden kan via www.nathalieleenen.nl/gratis-workshop/