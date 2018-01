Informatiepakket Glasvezel Molenwaard wordt huis-aan-huis bezorgd

MOLENWAARD • In Molenwaard wordt vrijdag 2 februari een informatiepakket van Glasvezel Molenwaard huis-aan-huis bezorgd in kernen waar nog geen glasvezel is.

Volgende week gaat daarnaast in het Molenaarsgraafse winkelcentrum een glasvezelwinkel open, waar inwoners vrijdagavond en zaterdag terecht kunnen met hun vragen. Via Glasvezel Molenwaard is een ruim aanbod aan pakketten voor particulieren en zakelijke gebruikers bestelbaar.

Meer informatie: www.glasvezelmolenwaard.nl