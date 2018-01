fien wonen nieuwe naam woningcorporatie Omnivera GWZ

LEXMOND • De gefuseerde woningcorporaties Omnivera uit Hardinxveld-Giessendam en Goed Wonen Zederik maakten dinsdagmiddag de nieuwe naam van de organisatie bekend: fien wonen.

Woningcorporaties Omnivera en Goed Wonen Zederik zijn gefuseerd per 1 juli 2015. De fusieorganisatie, Omnivera GWZ, beheert circa 3.300 woningen en vier woonzorgcentra en opereert binnen de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Zederik. In dorpshuis Huis Het Bosch te Lexmond vond in het kader van de lancering van de nieuwe naam van de regionale woningcorporatie een feestelijke bijeenkomst plaats, die in het teken stond van woongeluk.

Directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg gaf aan dat daarbij de inbreng van de bewoners van de huizen van fien wonen centraal komt te staan. "Huurders bepalen zelf hoe zij hun woongeluk willen ervaren. Dat is een belangrijk onderdeel van onze nieuwe koers."

Film

Met een korte film werd getoond hoe dat in de praktijk tot een successtory kan worden. Centraal daarin stond Christine van Reeuwijk. De inwoonster van Lexmond is door een ziekte gekluisterd aan bed en krijgt veel zorg van haar ouders. Mede door de inzet van de gemeente Zederik en de woningcorporatie konden haar vader en moeder naast haar komen wonen. "Het is geweldig dat we zo geholpen zijn", vertelde Christine. "Het is fantastisch om zo'n menselijke houding te ervaren. Zo kan het ook."

Ter Borg vulde haar aan: "Om zoiets voor elkaar te krijgen, is kennis van alle voorwaarden en regels die hiermee samenhangen van groot belang. Wij hebben daar verstand van en zetten die kennis graag in om onze huurders er niet in te laten verdwalen."