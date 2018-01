Michel van Leeuwen wint strijd om slimste ondernemerbokaal van Leerbroek

LEERBROEK • Het was in de afgelopen week weer gezellig druk in vergadercafé De Vergulde Kip aan de Middelkoop in Leerbroek; veel ondernemers waren afgekomen op de derde versie van de slimste ondernemer kwis.

Dit evenement werd georganiseerd door VOS (Vijfheerenlanden Ondernemen Samen) en MKB-personeel.

Er waren drie vragenblokken: over de streek, over ondernemen en als klap op de vuurpijl waren er ook muziekvragen. Voor dat laatste blok kwam de jukebox eraan te pas. Gezien het hoge 'gouwe ouwe'-gehalte van de nummers waren de oudere jongeren hier in het voordeel.

Uiteindelijk bleek Michel van Leeuwen van bouwbedrijf Vitruvius de beste allrounder.

Op de foto staan v.l.n.r Monique Donga (VOS), Michel van Leeuwen en Rebecca Versluis (MKB-personeel).