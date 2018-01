Caravan Centrum Meerkerk regiowinnaar 'Koffiecorner van het jaar'

MEERKERK • Caravan Centrum Meerkerk is regiowinnaar geworden van de verkiezing 'Koffiecorner van het jaar'.

De koffiecorner is voor velen de belangrijkste plek op het werk. Zakelijke koffieleverancier Fortune Coffee kondigde daarom een verkiezing voor Koffiecorner van het jaar aan. Van bedrijven uit heel Nederland zijn inzendingen binnengekomen.

In Meerkerk heeft Caravan Centrum Meerkerk de regiotitel in de wacht gesleept en gaan ze door naar de landelijke verkiezing. Door middel van een stemronde wordt de landelijke winnaar gekozen.

De aanleiding voor deze verkiezing is een zakelijke koffietrend die in 2018 doorzet: in een tijd van flexwerk en tijdelijke contracten is er behoefte aan een sociaal hart in de werkomgeving. Daar waar echte ontmoeting plaatsvindt.

Koffieadviseur Arjan van Ballegooijen van de regio Gorinchem over de verkiezing: "De koffiecorner is een centrale plek in ieder bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan deze ontmoetingsplek. Om onze klanten aan te moedigen er iets moois van te maken, hebben we deze verkiezing gelanceerd. Zo zetten we bedrijven in het zonnetje die het goed hebben aangepakt als het om de koffiecorner gaat."

Verrassing

Ron Krul van Caravan Centrum Meerkerk: "We vonden het een leuke actie van Fortune Coffee om een foto in te sturen van onze koffiecorner en zijn verrast dat we geselecteerd zijn als regiowinnaar voor de Koffiecorner van het jaar. De koffiecorner is de centrale plek in onze showroom, we ontvangen er niet alleen onze klanten maar ook onze collega's ontmoeten elkaar hier. We hopen kans te maken op de landelijke titel." De landelijke titel wordt bepaald door de stemmers.

Stemronde

Dit jaar is de verkiezing voor het eerst. Bedrijven uit het hele land hebben foto's ingestuurd om te laten zien hoe inspirerend hun koffiehoek is. Na selectie van de regiowinnaars begint nu de landelijke stemronde. Tot 15 februari kan er gestemd worden op de mooiste koffiecorner via www.fortune.nl/koffiecorner. Op 1 maart vindt de feestelijke uitreiking plaats van de titel 'Koffiecorner van het jaar' voor degene die de mooiste koffiecorner van Nederland heeft.