Syrische maaltijden voor Alblasserwaard

GIESSENBURG • Inwoners van Giessenburg en omgeving kunnen sinds deze week heerlijke gerechten uit de Syrische keuken bestellen. Fatima en Khalid Alkurdi openden een maaltijdbezorgservice.

Ongeveer drie jaar geleden vluchtten Khalid en zijn oudste zoon Abdullah (22) naar Nederland. Abdullah woont nu in Almere en volgt een voorbereidend jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ruim twee jaar geleden kwamen ook Fatima en de vijf andere kinderen naar Nederland. Het gezin kreeg een huis in Giessenburg toegewezen.

Meubelzaak

In de stad Hama, ten noorden van Damascus, had Khalid een goedlopende meubelzaak. Het gezin bezat een ruim huis, met een keuken die zo groot was als hun huidige woonkamer. In Nederland wilde Khalid aanvankelijk een supermarkt beginnen, maar dat bleek onmogelijk.

Droom

Abdullah vertelt: "Nederlanders die bij ons op bezoek komen, zeggen vaak dat ze het Syrische eten lekker vinden. En voor mijn moeder is koken een passie." Khalid: "Eén van de mensen die ons eten proefden, kwam met het idee: waarom open je geen restaurant?"

Abdullah: "Mijn vader heeft ervaring met het bereiden van eten en zei: ik ga iets lekkers maken voor Nederlandse mensen. Mensen die over de plannen van mijn ouders hoorden, hebben hen aangemoedigd." Khalid steekt zijn duim omhoog: "Mensen zeggen: goed idee. Het is mijn droom om een restaurant te beginnen. Misschien in Giessenburg, of misschien in een grotere plaats. Werk vinden is in Nederland heel moeilijk, maar koken vind ik makkelijk."

Zoete koekjes

De twee jongste kinderen, meisjes met prachtige bruine ogen, kijken belangstellend toe als Fatima schalen met koek op tafel zet. Brosse bolvormige koekjes vulde ze met noten en rozijnen. Ook maakte ze 'basbousa': zoete koek van onder andere couscous, yoghurt en amandel. Khalid serveert een hartig pannenkoekje met vlees, paprika en peterselie. "Dit is sfiha."

Facebook

Om de maaltijdbezorgservice te promoten, maakte Abdullah een Facebookpagina onder de titel: 'Verschillende smaken van de Syrische keuken', met foto's die de eetlust opwekken. Zoon Yousef (16) somt een aantal gerechten op: kibbeh (gefrituurde balletjes of koekjes van gemalen vlees in een omhulsel van bulgur), freekeh (geroosterde graankorrels met vlees en yoghurt) en falafel (gefrituurde kikkererwtenballetjes). Khalid: "Tijdens het koken van freekeh vult de keuken zich met een heerlijke geur. Dit gerecht bereiden we altijd voor feesten."

Gratis bezorging

Op zaterdag 27 januari deelde de familie Alkurdi in hun dorp Syrische hapjes en folders uit. Abdullah: "De mensen vonden het erg lekker." Een gerecht uit de keuken van Fatima en Khalid kost ongeveer 10 euro. In Giessenburg en tot twee kilometer daarbuiten is de bezorging gratis. Bestellen kan via: 06-87532443.