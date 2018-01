Oud-eigenaar: geld parkeerplaatsen Jumbo Molenaarsgraaf is 'dolk in de rug'

MOLENAARSGRAAF • Wout van der Wal, oud-eigenaar van de supermarkt in Molenaarsgraaf, is boos over het feit dat de gemeente Molenwaard geld uittrekt voor extra parkeerruimte bij de Jumbo in Molenaarsgraaf.

"Het voelt voor mij als een dolk in de rug", stelt Van der Wal. "Ik ben ruim vijf jaar bezig geweest met plannen om de winkel uit te breiden. Er waren meerdere varianten. Voor het parkeren heb ik bij de gemeente aangeklopt; deels worden de parkeerplaatsen ook door de school en de kerk gebruikt, dus vond ik het redelijk dat het gemeentebestuur ook mee wilde betalen. Maar er is nooit van de van de gemeente een toezegging of zelfs maar een voorstel gedaan."

Dat de gemeente die stap nu wel zet, in een vergelijkbare situatie, doet veel pijn. "Dit is echt heel vervelend. De gemeente heeft nooit 1 euro aan het hele winkelcentrum uit hoeven te geven, we hebben altijd alles zelf gedaan. Dat er dan op zo'n manier met een ondernemer wordt omgegaan, begrijp ik echt niet. Ik heb hier geen woorden voor."