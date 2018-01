Stichting Groene Hart ziet niets in plan weidelandgoed Hoornaar

HOORNAAR • Wat de Stichting Groene Hart betreft kan het plan om aan de noordrand van Hoornaar een weidelandgoed te realiseren de prullenbak in.

Dat laat de stichting, die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de waarden van het Groene Hart, via een artikel op de site weten. 'In het plan voor Hoornaar wordt met name verwezen naar kruidenrijk grasland. (..) Als er zoveel bijzondere planten worden aangetroffen. dan is dat een teken dat het in de huidige situatie al goed gaat.'

Ook wat betreft de weidevogels maakt Stichting Groene Hart zich zorgen: 'Juist de nieuw aan te leggen voet- en fietspaden en de kanovaart zullen de nu mogelijk aanwezige weidevogels doen verdwijnen. Weidevogels zijn schuw. De geplande vogelkijkschermen worden straks duur betaald.'

Provinciale politiek

De stichting eindigt het artikel dan ook met de vraag: 'Waarom is dit inconsistente verhaal niet meteen naar de prullenbak verwezen? Waarom zelfs de suggestie dat dit serieus uitgevoerd kan worden? Tijd voor de provinciale politiek om de visie op nieuwe landgoederen te heroverwegen.'