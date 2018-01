Informatieavond Hartveilig Wonen in Giessenlanden

GIESSENLANDEN • Dankzij een netwerk van vrijwilligers en AED's kan Giessenlanden zich sinds kort een hartveilige gemeente noemen. Om contact te houden met alle vrijwilligers van Hartveilig Wonen en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen, zijn zij uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 5 februari vanaf 20.00 uur in Zalencentrum Het bruisend Hart in Hoornaar.

Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn en zich te laten informeren over Hartveilig Wonen.

Wethouder Harmen Akkerman: "Hoe gezond of sportief je ook leeft, een hartstilstand kan iedereen treffen. Hulp binnen zes minuten is dan van levensbelang. Hartveilig Wonen is een landelijk hulpsysteem, dat ervoor zorgt dat vrijwilligers overal binnen zes minuten ter plaatse kunnen zijn om alvast te starten met reanimeren, totdat de ambulance arriveert. Voor deze cruciale hulp zijn veel AED's en vrijwilligers nodig. Gelukkig hebben wij in Giessenlanden al een hoop vrijwilligers. Hoewel we een hartveilig netwerk in Giessenlanden hebben, vinden we het belangrijk om in contact te blijven met alle vrijwilligers. Daarom organiseert de werkgroep Hartveilig Wonen Giessenlanden deze informatieavond."

Programma

Naast een toelichting op de stand van zaken en ruimte voor vragen, staat het delen van ervaringsverhalen centraal. Dit kan gaan om het delen van ervaringen bij een daadwerkelijke inzet tot bijvoorbeeld uitleg over de werking van de app die wordt gebruikt. Verder geeft de ambulancedienst een demonstratie over de inzet van de ambulance bij hartfalen.

HartslagNu

Hartveilig Wonen en HartslagNu, zijn de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland. Zij slaan in 2018 de handen ineen en gaan over naar één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren. Door deze samenvoeging verdwijnt in de loop van 2018 de naam Hartveilig Wonen. Ook hierover krijgen de aanwezigen meer informatie tijdens de informatiebijeenkomst.

Getrainde vrijwilligers

Hartveilig Wonen bestaat uit vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente en die getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Zij staan geregistreerd in het systeem van HartveiligWonen. Door middel van een sms of melding via een smartphone ontvangen zij een melding als er ergens een hartstilstand wordt gemeld.

In Giessenlanden bestaat het netwerk van vrijwilligers uit 280 mensen. Zij staan geregistreerd bij Hartveilig Wonen. Daarnaast zijn ongeveer 20 AED's beschikbaar, verspreid over de kernen. Zo wordt ervoor gezorgd dat overal in Giessenlanden binnen zes minuten iemand aanwezig is om te kunnen reanimeren. Door dit gestructureerd via het systeem Hartveilig Wonen aan te sturen, kan in veel gevallen wél de benodigde acute hulp verleend worden en kunnen levens worden gered.

Informatie

Er zijn veel burgerhulpverleners nodig om het systeem blijvend goed te laten functioneren. Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger. Meer informatie hierover staat op www.hartveiligwonen.nl.