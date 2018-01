Nationale Ombudsman doet geen uitspraak over De Ontkoppeling Arkel

ARKEL • De Nationale Ombudsman doet geen uitspraak naar aanleiding van de klacht van werkgroep De Ontkoppeling over de afhandeling van de zienswijzen door de gemeente Giessenlanden in het herindelingsdossier met de gemeente Molenwaard.

Het Ombudsman stelt dat 'een onderzoek ons te dicht zou brengen bij de inhoudelijke weging van argumenten en de besluitvorming over de gemeentelijke herindeling.'

Onbehoorlijk

Berend Buddingh', die deze klacht nog namens De Ontkoppeling indiende, maar nu niet meer bij de werkgroep is betrokken, is zwaar teleurgesteld. "Als inwoner sta je dus in de kou. Het ging mij niet om een heroverweging van het besluit, maar om de wijze waarop de gemeente omging met zijn inwoners. Dat vond en vind ik onbehoorlijk", stelt de inwoner van Arkel.

"Volksvertegenwoordigers kunnen blijkbaar gewoon zeggen dat als je het ergens niet mee eens bent, je beter kunt verhuizen en een college kan een peiling onder de inwoners simpelweg negeren of in twijfel trekken omdat men dat 'beluisterd heeft'. Daar wilde ik een uitspraak over of dat de wijze is waarop een gemeentebestuur kan handelen. Maar helaas, men brandt er zijn vingers liever niet aan."

Kamercommissie

Overigens vindt Buddingh' het niet verstandig dat De Ontkoppeling gaat inspreken bij de Kamercommissie in Den Haag. "De insteek is gewijzigd. De Gorinchemse politiek wekt de suggestie dat men het beste voor heeft met de Arkelaren, maar het is vooral het eigen belang van een groter inwoner aantal en een evenwichtige regionale verdeling. Maar de regionale verhoudingen worden hier zeker niet beter van."

Catelaanse toestanden

"Maar eigenlijk is dat ook niet interessant. Je moet je verantwoordelijkheid nemen richting je dorp. We hebben het in de formele procedure geprobeerd, met zienswijzen en een overtuigende hoeveelheid handtekeningen. Het is niet gelukt. Maar de verhoudingen in het dorp stonden een jaar geleden op scherp en de sfeer was tegen het onaangename aan. Op micro-niveau was er sprake van Catelaanse toestanden. Dan moet je je afvragen of het verstandig is om de Tweede Kamer hier een uitspraak over te willen laten doen. Mijns inziens dient dit niet het Arkels belang. Overigens neem ik aan dat de Tweede Kamer hooguit het voorstel kan terugverwijzen."