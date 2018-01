Kuikens kruipen uit hun ei in Graafzicht in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Beschuit met muisjes bij de koffie in Graafzicht, want er komen tientallen kuikens ter wereld in de broedmachine, die Henk den Butter drie weken geleden heeft neergezet.

Er zaten 86 eieren van Barnevelders en sierkippen in de broedmachine. In de afgelopen dagen zijn de eerste kuikens uit de eieren gekropen.

De bijna 94-jarige M. den Ouden, woonachtig in Graafzicht, heeft het op zich genomen om de eieren en de kuikens na te lopen. Er breekt een drukke tijd voor hem aan.

Henk den Butter en zijn compagnon Stefan de Jager komen op gezette tijden langs. Zij gaan kuikens meenemen, tot er uiteindelijk zo'n vijftien overblijven. Deze zullen op een voor bewoners en bezoekers zichtbare plaats ongeveer veertien dagen verder groeien. Daarna nemen Henk en Stefan ook deze kuikens mee.

Meneer Den Ouden was met het idee gekomen om eens eieren uit te broeden in Graafzicht. Omdat het nou eenmaal erg leuk en warm is om nieuw leven van dichtbij te verwelkomen.

Henk den Butter was van harte bereid om aan dit idee mee te werken en Linda en Annemarie van de afdeling Welzijn van Graafzicht zagen het meteen helemaal zitten.