Foto's en beelden in de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Vanaf 1 februari is in Museum De Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam een expositie van fotografische en ruimtelijke kunst te zien.

Een oproep medio 2017 resulteerde in een geweldig aanbod van mooi werk, waaruit een zeer uitgebreide selectie werd gemaakt. Na een preview, voor de bij het museum betrokken Vrienden en de Goede Vrienden, is de opening van deze expositie, getiteld 'Goed Belicht' gepland door de bekende fotograaf Ferry Verheij.

Al diverse keren heeft de expositiecommissie van De Koperen Knop het museum beschikbaar gesteld voor een expositie door iedereen die zich bezig houdt met kunst. In zo'n geval wordt er een op-roep gedaan in de regionale pers, op de website en door middel van flyers. Ook nu weer waren de reacties opvallend positief. Velen reageerden met de mededeling graag mee te willen doen.

Dit keer ging het om twee kunstuitingen: ruimtelijk werk oftewel beelden en om fotografisch werk, dus foto's. De kwaliteit van wat werd aangeboden bleek dermate hoog dat er een heel goede expositie kon worden samengesteld. De expositie duurt tot en met 3 maart.

Goed jaar

De Koperen Knop kan terugkijken op een succesvol 2017, met veel bezoek en tal van bijzondere gebeurtenissen. Het was een jaar waarin het thema samenwerking centraal stond. Die samenwerking heeft op meerdere gebieden leuke resultaten opgeleverd: het zuilenproject, samen met de musea Krimpenerwaard en Hoekse Waard. Maar ook met alle scholen in een brede regio. Bij de invulling van diverse exposities, een grote bijdrage aan het HAGI-festival 2017, met de gemeente, onder meer bij bezoek door hoogwaardigheidsbekleders en tal van andere zaken.

Intussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van het expositieprogramma 2018 en ook de exposities voor 2019 zullen over enkele weken gepresenteerd kunnen worden. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van de extra activiteiten in 2018 en zullen er bij veel van de exposities bijzondere activiteiten plaatsvinden.