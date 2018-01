Acht jubilarissen bij Vrouwen van Nu in Hoornaar

HOORNAAR • De afdeling Hoornaar van Vrouwen van Nu heeft acht jubilarissen gehuldigd.

Het ging om de dames C. Buhling, M. Donk, A. de Groot, R. Hendel, C. van Kekum, M. de Ridder, A. de Ridder en C. Vonk. Ze waren allemaal 40 jaar lid van de vereniging en ontvingen allemaal een cadeaubon en bloemen.