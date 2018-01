37e Gondelvaart komt eraan in Giessen-Oudekerk en Giessenburg

GIESSEN-OUDEKERK • 'It giet oan', zouden ze in Friesland zeggen. In Giessen-Oudekerk houden ze het op 'We goan voaren'.

Tijdens de met 79 aanwezige leden weer druk bezochte ledenvergadering van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk is besloten dat op 8 september de 37e gondelvaart gehouden zal worden.

De straten en tuinen zullen van 5 tot en met 10 september verlicht en versierd zijn. Op donderdag 15 maart zal hiervoor een informatie avond worden gehouden in café Olt Ghiessen.

Voor Koningsdag heeft het bestuur voorgesteld het aloude ringsteken in ere te herstellen. Verder zijn er die dag de traditionele aubade, kinderspelen, puzzeltocht lampionoptocht.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van penningmeester Inge Westerhout en secretaris Goof van Rijswijk. Inge kreeg uit handen van bondsbestuurslid Adriaan van der Pols de bronzen legpenning en bijbehorende draagspeld overhandigd als blijk van waardering voor haar inzet en trouw. Goof had deze vorig jaar al ontvangen.

Voorzitter Aukje van Dijk stelde namens het bestuur voor beiden te benoemen tot erelid, wat door de vergadering met applaus werd beantwoord. Goof en Inge bedankten de aanwezigen voor het vertrouwen en de mooie tijd die ze als bestuurslid van onze vereniging hebben gehad.

Eric Boer volgt Inge op als penningmeester en Jan van der Vlies neemt secretariële taken van Goof als over. Anke van Garderen en Menno van Harten werden gekozen als nieuwe bestuursleden.

Aan het eind van de vergadering hadden de bestuursleden een ludieke playback act in petto voor Inge en Goof. Het zorgde voor de nodige lachsalvo's bij de aanwezigen.

Na het sluiten van de vergadering bleef het nog lang gezellig in café Olt Ghiessen.