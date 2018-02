Liset de Klerck opnieuw naar Rwanda

HOOGBLOKLAND / KIGALI • Na zeven weken vakantie keerde Liset de Klerck uit Hoogblokland afgelopen dinsdag weer terug naar haar geliefde Rwanda. In navolging van vorig jaar, gaat de 29-jarige vrijwilligster aan de slag met het geven van hospitality trainingen in de Rwandese hoofdstad Kigali.

"In 2014 ben ik een maand in Kenia geweest en een jaar later verbleef ik voor lange tijd in Malawi. Inderdaad allemaal Afrikaanse landen, het beroemde Afrika-virus heeft mij in de greep", glimlacht Liset. "Natuurlijk mis ik mijn familie en vrienden, maar het continent zit in mijn hart. Ik verlang er naar om er te zijn en te werken. Uitleggen kan ik het niet, het gevoel is goed. Afrika blijft trekken."

The Great Escape

Niet echt gebruikelijk voor een in de Alblasserwaardse polder opgegroeide jonge vrouw. "Op mijn vijftiende werkte ik al in een kapsalon, maar knippen en föhnen had ik na elf jaar wel gezien. Ik heb een jaar in een biologische supermarkt gewerkt en in een hotel. Maar ik bleef zoeken. Tot ik in mijn kerk in Utrecht een nieuwsbrief las, waarin werd geschreven over het project The Great Escape van organisatie Over The Moon. Ze zochten in Rwanda hulp voor het geven van horecalessen aan studenten. Ik denk altijd in mogelijkheden en ben de uitdaging aangegaan."

Liset ging niet over één nacht ijs. "Mijn ervaring in de horeca was nihil en dus ben ik gaan werken in een lunchroom. Na een halfjaar vertrok ik op 3 mei naar Kigali. Samen met mijn collega Colette, de CEO van de organisatie, startten we met de voorbereidingen. Colette is 23 jaar geleden gevlucht vanwege de genocide in haar moederland. Gelukkig is de strijd tussen de Hutu's en de Tutsi's voorbij. De huidige minister-president doet heel veel aan de opbouw van het land. Het is een erg schoon en veilig land. Het gaat de goede kant op met Rwanda."

Knippen

Veel gevluchte Rwandezen keren van lieverlee weer terug, zo ook haar werkgever. "Nou, echt werk is het niet. Ik krijg een kleine vrijwilligersbijdrage en daar kan ik net van rond komen. Ik hoop met ondersteuning vanuit Nederland geld op te halen en ik denk er serieus over na om de schaar weer ter hand te nemen. In Kigali (de ruim 1 miljoen inwoners tellende hoofdstad - TS) wonen veel expats, die zou ik dan eventueel in mijn vrije tijd kunnen knippen om zo extra bij te verdienen."

Compound

Liset woont in het trainingscentrum op een compound. "In het huis heb ik een eigen kamer, met de nodige faciliteiten zoals Wi-Fi en WhatsApp. Ik heb dus snel contact met Nederland. Want zo eerlijk moet ik wel zijn, de afgelopen maanden waren niet altijd even makkelijk. Ik merk dat God mij aan het vormen is. Jezelf overgeven en de controle uit handen geven, gaat niet vanzelf. Maar het is mooi en vooral dankbaar werk. De studenten, afgelopen jaar hadden we er elf en vanaf februari zitten er zestien meiden in de klas, krijgen bij ons een goede opleiding en hebben daardoor meer mogelijkheden op een baan of een vervolgopleiding op bijvoorbeeld een hogere hotelschool."

"Als wij en andere instanties dit werk niet doen, dan is de kans groot dat ze blijven leven in armoede. Met als gevolg dat ze te jong moeder worden of het slechte pad opgaan. Tijdens de lessen en op de stageplekken krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze zien dat ze wel degelijk iets kunnen, waardoor het besef op een goede toekomst groeit. We zijn een Christelijke instelling, maar evangelisatie is niet het hoofddoel."

"Rwanda is van oorsprong een christelijk land. We werken wel samen met de organisatie CARSA wat staat voor 'Christian Action for Reconciliation and Social Assistance' die onze studenten een driedaagse healing-cursus geven. We merken dat onder andere veel ouders van de studenten getraumatiseerd zijn na de gruwelijkheden van bijna 25 jaar geleden. Toen in 100 dagen naar schatting bijna een miljoen mensen zijn vermoord."

Theo Sprong

Voor wie Liset wil steunen: www.cornerstone-foundation.org o.v.v. The Great Escape kookles of NL47RABO 035 33 08 129 t.n.v. L. de Klerck