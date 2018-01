Open Vensters in Ameide blij met Tovertafel

AMEIDE • Volop plezier in de multifunctionele ruimte van woon- en zorgcentrum Open Vensters. Een groepje van acht ouderen, waaronder enkele dementerende bewoners, vermaakte zich een uurtje met de geprojecteerde spelletjes van de Tovertafel.

De spelletjes van de Tovertafel stimuleren zowel fysieke als cognitieve activiteiten en dagen op een speelse manier uit tot sociale interactie. Ze zijn niet alleen geschikt voor kinderen, maar ook voor ouderen, al dan niet met dementie. Ze leveren bovendien waardevolle momenten op met familieleden en verzorgers.

Met de aanschaf is omstreeks 7000 euro gemoeid, een bedrag dat het budget van veel verzorgingstehuizen te boven gaat. Dankzij de A.A. de Haan-stichting, die kleinschalige educatieve, sociale, culturele en sportieve goede doelen in de Alblasserwaard ondersteunt, beschikken Open Vensters en vijf andere zorginstellingen in het gebied sinds december over een Tovertafel.

"We zijn er heel blij mee", vertelt welzijnsmedewerkster Petra van Mourik. "De Tovertafel is eenvoudig te bedienen en makkelijk te begeleiden door vrijwilligers, mantelzorgers en bezoekers. Onze bewoners worden écht geprikkeld om er actief aan deel te nemen. Deze Tovertafel, die we ook gaan gebruiken in de huiskamers van de kleinschalige zorg, is geprogrammeerd met tien gevarieerde spelletjes, en uitbreiding is mogelijk."