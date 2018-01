Mariënwaerdt trekt stekker uit Kerstfair

BEESD • Na de moeizame editie van afgelopen jaar trekt landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt de stekker uit de Kerstfair. Het evenement beleefde zeventien edities. Vorig jaar kwamen er nog geen tienduizend bezoekers op het evenement af, dat was veel minder dan verwacht.

Barones Nathalie van Verschuer-Des Tombe maakte het nieuws bekend in haar blog, waarin ze vooruitblikt op het nieuwe jaar. Ze schrijft dat het tegenvallend aantal bezoekers natuurlijk te wijten was aan de heftige sneeuwval destijds, maar gezien alles wat er uit de kast was getrokken - "grote ijsbaan, muzikanten, heel veel lichtjes" - was het toch een domper.

"Mede omdat wij het in december al heel erg druk hebben met partijen in onze locaties, kerstpakketten en activiteiten in het pannenkoekenhuis, hebben wij na rijp beraad besloten met de Kerstfair te stoppen. De kans is wel groot dat wij volgend jaar een kerstfeestje bij het pannenkoekenhuis organiseren, maar daarover hoort u later meer."

Van Verschuer-Des Tombe wil wel een boek maken over de afgelopen zeventien Kerstfairs, "met foto's en anekdotes over bijzondere dingen die we hebben meegemaakt in al die jaren".