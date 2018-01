SIMAV heeft voor NL Doet klussen bij de molens

REGIO • Tijdens NL Doet op zaterdag 10 maart kunnen er klussen uitgevoerd worden bij de molens van Molenstichting SIMAV.

De SIMAV onderhoudt en restaureert haar vaak eeuwenoude molens om deze de behouden voor de huidige en volgende generaties. Behalve aan de molen zelf is vaak belangrijk onderhoudswerk te doen aan tuin, beplanting, bestrating, het hekwerk en de schuren bij de molen. Daar is niet altijd geld of gelegenheid voor. Daarom doet de stichting mee met NL Doet, de vrijwilligersdag van het Oranje Fonds, op zaterdag 10 maart.

NL Doet is de jaarlijks terugkerende dag met als doel het stimuleren van vrijwilligerswerk. De eerste vijf jaar heette deze dag Make a difference day, de naam die in Amerika gangbaar is voor deze dag. Jaarlijks doen 100.000 mensen mee aan deze dag, zowel individueel als vanuit een bedrijf of instelling. Ook prominente Nederlanders nemen deel aan de activiteiten, zoals Koningin Maxima en prinses Beatrix.

Bij de molens van Molenstichting SIMAV zijn verschillende klussen te doen. Belangstellenden hiervoor kunnen een kijkje nemen op de website www.simav.nl. Er is een directe link te vinden voor opgave bij NL Doet.

Op de website van Molenstichting SIMAV staat welke molens ingeroosterd zijn voor onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om molens in Lexmond, Noordeloos, Bleskensgraaf, Streefkerk, Oud-Alblas, Leerdam en Hardinxveld-Giessendam. Voor een lunch en koffie wordt gezorgd.