Duo schuldig aan diefstal van partij buitenboordmotoren

GIESSENBURG • Voor de diefstal van 24 buitenboordmotoren van Bouwmeester Watersport is een 24-jarige ex-werknemer uit destijds Bleskensgraaf veroordeeld tot vier maanden celstraf. Een 42-jarige man uit Alblasserdam moet 180 uur werkstraf verrichten. Het tweetal moet bovendien ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen aan het bedrijf uit Hardinxveld-Giessendam.

Hoewel beide verdachten ontkenden, vindt de rechtbank dat er voldoende bewijs tegen hen is. De straffen zijn wel iets lager dan de eisen van het openbaar ministerie, dat vijf maanden cel voor de ex-werknemer had gevraagd en 240 uur werkstraf voor de Alblasserdammer. De rechtbank komt iets lager uit omdat het al zo'n oude zaak is. De ex-werknemer wordt gezien als de hoofddader en de rechtbank stelt niet om een celstraf heen te kunnen omdat de man al vaker is veroordeeld. De man uit Alblasserdam had een blanco strafblad.

Geen inbraaksporen

De diefstal vond in maart 2011 plaats, op klaarlichte dag en zonder inbraaksporen. De verdenking ging dan ook snel uit naar de werknemer, die een sleutel van de loods zou hebben laten kopiëren en die regelmatig in een bedrijfsauto van Bouwmeester reed.

Die auto werd op de bewust dag gezien bij de loods in Giessenburg, waar het bedrijf motoren had opgeslagen. Getuigen zagen de auto wegrijden met daarachter een aanhanger waarop de verpakte motoren stonden. De rechtbank acht bewezen dat de ex-werknemer de inbraak pleegde en dat hij de aanhanger overdroeg aan zijn Alblasserdamse vriend, die hem achter zijn rode bedrijfsbus verder transporteerde. Ook daar zijn getuigen van.

Motoren terug gevonden

In de loop der jaren zijn veel buitenboordmotoren terug gevonden. Vier zijn er nog steeds spoorloos. De ex-werknemer werd in 2011 meerdere malen verhoord, maar het openbaar ministerie vond dat er te weinig bewijs was op hem voor de rechter te brengen. Dat veranderde in 2014, toen een ex-vriendin van de man bij de politie een belastende verklaring aflegde over de twee verdachten. Dat ze die verklaring later weer introk, heeft de rechtbank als ongeloofwaardig ter zijde gelegd.

Bouwmeester Watersport had een schadeclaim ingediend van bijna 50.000 euro. De rechtbank heeft beslist dat de twee veroordeelden ruim 19.000 euro moeten betalen aan het bedrijf. Over het verschil kan nog een aparte procedure worden gevolgd bij de burgerrechter.