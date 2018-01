RTV Papendrecht maakt serie documentaires over de Alblasserwaard

PAPENDRECHT/REGIO • RTV Papendrecht is deze week gestart met een serie documentaires over de Alblasserwaard.

Verleden en heden komen daarin aan bod. Onderwerpen zoals de ontginning, flora en fauna, de reformatie, werkgelegenheid, het sociale leven, ambachten, watermanagement en de Tweede Wereldoorlog komen voorbij. Oude beelden worden afgewisseld met 'vers geschoten' filmmateriaal.

Initiatiefnemer is Karl Thaller, die sinds het jaar 2000 in Papendrecht woont. "Toen ik hier kwam, beschouwde ik de Alblasserwaard als een weiland", vertelt Thaller in een introductievideo over de 28 afleveringen tellende serie.

Thaller raakte betrokken bij RTV Papendrecht. Bij hem groeide in de loop der jaren de wens om een serie documentaires te maken over de Alblasserwaard. "Ik heb me ingelezen in natuur, gesprekken gevoerd met mensen van historische verenigingen", vervolgt Thaller.

"We begonnen met de natuur. Leen den Ouden van de Natuur- en Vogelwacht heeft me meegenomen door de Alblasserwaard. Met camera en statief bezochten we alle mooie plaatsen. En zo is de documentaire uitgegroeid tot 28 afleveringen. Het zou nog nooit tot stand gekomen zijn als RTV Papendrecht me niet gesteund zou hebben. Maar ook de historische verenigingen verdienen een pluim, evenals de musea."

Er hebben in totaal vier mensen van RTV Papendrecht aan gewerkt, met name Jan van Efferen en Wouter Meijer met het technische gedeelte en interviews en Peter Weeting heeft aan het script medegewerkt en ook de voice-over ingesproken. Karl Thaller zelf heeft het filmgedeelte en de samenstelling en het script van de afleveringen verzorgd.

De intro van de serie is te zien op Youtube: www.youtube.com/watch?v=bC3xv4ve5mU.

Het is de bedoeling elke week in loop van de maandag een nieuwe aflevering op het tv kanaal van RTV Papendrecht te brengen en verder ook via Baceboek (RTV Papendrecht) en op de website www.rtvpapendrecht.nl en ook via Youtube.