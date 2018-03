PIETER KONIJN is de verfilming van Beatrix Potters tijdloze verhaal over de eigenwijze en ondeugende Pieter Konijn.

In deze nieuwe live-action animatiefilm voor de hele familie speelt Domhnall Gleeson (Star Wars: The Force Awakens) Mr. McGregor en Rose Byrne (Annie) de vriendelijke buurvrouw Bea.

In de originele versie heeft James Corden (The Late Late Show, Into the Woods) de stem ingesproken van Peter Rabbit. Verder met de stemmen van o.a. Margot Robbie (Flopsy), Elizabeth Debicki (Mopsy) en Daisy Ridley (Cottontail).

Gebaseerd op de verhalen en personages van "Peter Rabbit" door Beatrix Potter.

Vanaf 28 maart in de bioscoop.

