In haar hoofd, in haar hart, in haar omgeving en in de wereldgeschiedenis zoekt Laura van Dolron naar mensen die ons kunnen leren wat liefhebben is.

Want écht liefhebben, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat? In haar zoektocht komt zij steeds de dood tegen, want zoals in de bijbel staat blijkt waar: 'sterk als de dood, is de liefde'. De antwoorden die zij vindt zijn soms hartverscheurend, dan weer hilarisch en doen je lachen door je tranen heen.

De voorstelling vindt plaats woensdag 14 februari om 20:30 uur in theater Peeriscoop. Onze foyer zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 17,50 inclusief een consumptie. Reserveren via: www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u tot vrijdag 9 februari bellen met 0909-5010581 toets 5.