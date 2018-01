Geen cash meer in bussen van Arriva

REGIO • Vanaf donderdag 1 februari is het voor reizigers die in een Arriva-bus in Zuid-Holland stappen niet meer mogelijk om een vervoerbewijs in de bus te betalen met contant geld.

Arriva is naar aanleiding van een aantal overvallen in 2016 bezig met de overstap naar cashloos betalen in de bussen. Reizigers kunnen reizen met de OV-chipkaart, een e-ticket of een vervoerbewijs betalen in de bus met pin, contactloos of creditcard. Arriva verbetert op deze manier de veiligheid in de bus, voor zowel de buschauffeur als de reiziger. Ook wordt het betaalgemak voor de reiziger hiermee verhoogd.

Vanaf 1 december 2017 was het al niet meer mogelijk om na 19.00 uur met contant geld te betalen in de Arriva-bussen in Zuid-Holland. De ervaringen van de buschauffeurs en reizigers zijn positief. De reizigers worden geïnformeerd over de nieuwe betaalmogelijkheden middels een uitgebreide reizigerscampagne.

Betaalmethodes

Reizigers kunnen gewoon in- en uitchecken met hun OV-chipkaart of een papieren vervoerbewijs betalen bij de buschauffeur met pin, contactloos of creditcard. Ook is het mogelijk een e-ticket aan te schaffen (zowel geprint als getoond op de smartphone) of een vervoerbewijs te kopen in de voorverkoop bij de Arriva OV Servicepunten en overige verkooppunten in de regio.