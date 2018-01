REGIO • Dehoutgroothandel.nl onderscheidt zich met een ruim assortiment met scherp ingekochte prijzen. U vindt op de webshop diverse producten in een groot assortiment plaatmateriaal, tuinhout en constructiehout.

De levertijd bij DeHoutgroothandel is erg kort. De bezorgtijd voor heel Nederland is slechts 2 a 3 dagen waarbij een maximum levertijd van 2 werkdagen het streefgetal is.

Plaatmateriaal zoals betonplex

Van MDF tot Betonplex platen, Dehoutgroothandel.nl heeft het op voorraad. Een ruim assortiment in diverse breedte + lengte afmetingen, maar ook is er een grote keus in diktes. Voor al uw vragen over een bepaald plaatmateriaal of houtsoort kunt u terecht bij onze live chat. Er staat altijd een productspecialist in plaatmateriaal voor u klaar. Hier kunt u terecht voor prijsaanvragen, productinformaties, levertijden en nog diverse andere vragen. Naast betonplex en MDF biedt deHoutgroothandel nog veel meer plaatmaterialen, Hierbij kunt u denken aan Okoume multiplex, OSB platen, populieren multiplex, spaanplaten, hardhouten multiplex platen, voorgegronde platen en underlayment in diverse afmetingen en diktes. Het hele assortiment van DeHoutgroothandel.nl vindt u terug op de webshop.

Constructiehout zoals vurenhout

In de categorie constructiehout heeft DeHoutgroothandel een groot assortiment voor u klaarliggen. Balken, vuren latten, planken en nog veel meer. Op aanvraag kan DeHoutgroothandel balken leveren tot wel 8 meter lang! Latten en tengels zijn al verkrijgbaar vanaf de maat 11x32mm. (Bijna) al het vurenhout dat de groothandel verkoopt is van C24 kwaliteit. Daarnaast wordt er door de groothandel in hout geen vurenhout verkocht dat niet PEFC of FSC gemerkt is.

Tuinhout

Geïmpregneerde latten, balken en planken. Het staat allemaal voor u gepresenteerd op de online webshop. Gaat u een Overkapping of buiten veranda maken? Dan bent u bij DeHoutgroothandel aan het juiste adres. Met trots wordt er tuinhout van de beste kwaliteiten aangeboden. Hiermee wordt bedoeld dat het hout niet voor de sier groen is gedompeld, maar ook echt volledig verduurzaamd van binnen is. Bij het verduurzamen van hout is het van belang dat het product tot in de kern van het hout wordt behandeld met het verduurzamende middel. Bij budget tuinhout is het zo dat het middel niet volledig wordt toegepast tot aan de kern van het hout. Hierdoor is het 'verduurzaamde' hout niet zo duurzaam als dat het lijkt.

Opzoek naar tuinhout van de beste kwaliteit? Tuinhout wat er over jaren nog steeds perfect bij staat? Bekijk dan eens het Top-line assortiment op DeHoutgroothandel.nl.

Bezorging

DeHoutgroothandel.nl levert voornamelijk met de vrachtwagens. Bij kleinere bestellingen worden vaak de bestel-bakwagens in gezet. Na het bestellen van uw bestelling krijgt u direct een persoonlijke mail met daarin uw orderbevestiging en info over de levering. Wanneer uw bestelling is ingepland door de planning, krijgt u per mail het levermoment toegezonden.

Tijdens het laden van de producten worden de producten zeer zorgvuldig gecheckt op fouten of eventuele beschadigingen zodat u altijd het juiste en beste product geleverd krijgt.

Voor het volledige assortiment kijkt u op de webshop van www.dehoutgroothandel.nl.