Aantal WW-uitkeringen daalt met 24 procent in regio; aantal vacatures stijgt fors

REGIO • De economie zit in de lift en dat betekent ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een dalend aantal werklozen dat een uitkering krijgt. In 2017 werden dit er 637 minder, een daling van 24 procent ten opzichte van 2016. Het aantal vacatures steeg met bijna zestig procent, van 1079 naar 1721.

Vooral in de technische beroepen (195 vacatures), de bedrijfseconomische en administratieve beroepen (127 vacatures) en zorg en welzijn (98 vacatures) is de vraag groot. Procentueel is de stijging het sterkst bij de dienstverlenende beroepen; de stijging van het aantal vacatures van 14 naar 66 betekent een vermeerdering met maar liefst 371,4 procent. Goede tweede hierbij zijn de creatieve en taalkundige beroepen met 366,7 procent. Hierbij gaat het wel om een toename van 3 naar 14.

Uitkeringen

Procentueel gezien kende de gemeente Zederik de grootste daling van het aantal WW-uitkeringen: 32 procent, een afname van 64. De gemeente Molenwaard sluit deze 'ranglijst' af met een daling van zeventien procent. Van 410 WWW-uitkeringen eind 2016 ging dit aantal terug naar 339 eind 2017.

In absolute aantallen is Gorinchem koploper. Het aantal WW-uitkeringen ging in deze gemeente in 2017 met 201 naar beneden, een percentage van 23 procent. De overige gemeenten noteerden de volgende cijfers: Giessenlanden -48 en -21 procent; Hardinxveld-Giessendam -80 en -28 procent; Leerdam -104 en -23 procent; Lingewaal -69 en -29 procent.

Mannen

De daling van het aantal WW-uitkeringen werd vrijwel gelijk verdeeld over mannen (-23 procent) en vrouwen (-25 procent). Ook bij de leeftijdsgroepen was er een redelijk evenwichtige afname: onder de 27 jaar -30 procent, tussen de 27 en de 50 jaar - 20 procent en boven de vijftig jaar -25 procent.

Grotere verschillen waren er wel bij hoe lang iemand een WW-uitkering heeft. Bij de groep die korter dan zes maanden een uitkering kreeg was de daling 29 procent, terwijl dat bij twee jaar of langer slechts tien procent was. Bij het opleidingsniveau valt op dat het aantal WW-uitkeringen met personen die Havo/VWO hebben met 11 procent toenam, terwijl de categorie 'Geen startkwalificatie' het meest afnam: -31 procent, 331 uitkeringen minder.

Horeca

In de horeca, catering en verblijfsrecreatie was de afname van het aantal WW-uitkeringen heel sterk: 51,7 procent. Goede tweede en derde zijn de uitzendbedrijven en de bouwnijverheid, met respectievelijk -39,9 en -37,5 procent. In absolute aantallen was de daling het sterkst bij zorg en welzijn: -121.

In totaal hebben 3170 inwoners van de arbeidsmarktregio Gorinchem nu een WW-uitkering. De meeste van hen wonen in Gorinchem: 1172 (6,4 procent). In Leerdam zijn het er 579 (5,5 procent), in Molenwaard 467 (3 procent), in Hardinxveld-Giessendam 307 (3,3 procent), in Giessenlanden 240 (3,1 procent), in Lingewaal 206 (3,4 procent) en in Zederik 199 (2,7 procent).