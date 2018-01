Streefkerkse keet derde bij verkiezing 'Beste Keet van Nederland'

STREEFKERK • De Streefkerkse keet Streefkerk-Van Hoorne is in de landelijke verkiezing 'Beste Keet van Nederland' als derde geëindigd.

De leden van de keet winnen daarmee een goodiebag van rockband Mooi Wark. Op de eerste en tweede plaats kwamen keet ATF uit Fluitenberg en keet De Kelder uit Musselkanaal.

Het was de achtste editie van de verkiezing, een initiatief van Plattelandsjongeren.nl. Om jongeren te faciliteren hun keet veilig en actief te beheren organiseert Plattelandsjongeren.nl elk jaar de wedstrijd 'De Beste Keet van Nederland'.

Sociale waarde

'Tot nu toe halen voornamelijk negatieve verhalen over jongerenketen de media', stellen de organisatoren. 'Plattelandsjongeren.nl is ervan overtuigd dat jongeren prima in staat zijn om alles rondom hun keet op een verantwoorde manier zelf te regelen en onderschrijft de sociale waarde van keten voor jongeren op het platteland.'