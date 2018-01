Vernieuwd onderwijsaanbod op De Lage Waard in Papendrecht

PAPENDRECHT • Volgend schooljaar start christelijke scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht met een vernieuwd onderwijsaanbod. Leerlingen die zich aanmelden voor de brugklassen theoretische leerweg en theoretische leerweg/havo kunnen kiezen voor een sportklas. Verder komen er naast de havo/atheneum brugklassen, ook specifieke atheneum brugklassen.

Het vernieuwde onderwijsaanbod betekent dat er op beide vestigingen van de school, de Burgemeester Keijzerweg en de Vijzellaan, iets extra's te kiezen is ten opzichte van de huidige situatie. De school komt met dit aanbod om beter aan te sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen.

Talent sport

In de brugklassen van de theoretische leerweg en de theoretische leerweg/havo kunnen leerlingen kiezen voor extra uren sport, de zogenoemde talentlijn sport. Deze talentlijn is bedoeld voor alle leerlingen die naast de normale uren lichamelijke opvoeding, extra tijd willen besteden aan sport.

Deze extra uren worden gegeven onder het motto 'anders en meer'. Zo krijgen leerlingen extra sportonderdelen aangeboden als tennis, waterpolo, atletiek, schaatsen en rugby. Daarnaast is er ook aandacht voor samenwerking, gezondheid en hulpverlening. De bedoeling is dat leerlingen op deze manier hun sportieve talent verder kunnen ontplooien.

Atheneum brugklassen

Vanaf volgend schooljaar kunnen nieuwe brugklasleerlingen naast de brugklas havo/atheneum ook kiezen voor de brugklas atheneum. Deze brugklas is bedoeld voor leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies van de basisschool.

Leerlingen van de brugklas havo/atheneum ontdekken tijdens hun eerste schooljaar in het voortgezet onderwijs welk schooltype het beste bij hen past. Docenten nemen de tijd om leerlingen bij deze zoektocht te ondersteunen, zodat zij het onderwijs vervolgen op het type dat het beste bij hen past: havo of atheneum. Het aanbod van havo/atheneum èn atheneum brugklassen zorgt ervoor dat het onderwijs beter zal aansluiten bij het niveau van alle leerlingen in deze klassen.

Leerlingen in de brugklas atheneum krijgen de kans om zich te verdiepen in de leerstof. Ze dragen meer verantwoordelijkheid en zij krijgen meer ruimte om eigen keuzes te maken. Voor alle leerlingen op de locatie Vijzellaan geldt dat er in het reguliere programma veel aandacht is voor expressie, techniek en onderzoek doen. Naast het reguliere programma krijgen leerlingen verschillende mogelijkheden aangeboden. Zij kunnen zich oriënteren op sport, cultuur, wetenschap, ondernemen en programmeren.

Aanmelden

Meer informatie over beide vernieuwingen is te vinden op de website van de school, www.delagewaard.nl. Daarnaast zijn ouders en toekomstige leerlingen uitgenodigd voor het open huis van beide vestigingen: vmbo op dinsdag 6 februari en havo/atheneum op woensdag 7 februari van 18.30 tot 21.00 uur.