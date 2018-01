Nieuw inzamelpunt voor Gain in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Stichting Gain heeft met ingang van 1 januari dit jaar een inzamelpunt voor hulpgoederen geopend bij de familie De Groot aan de Bazeldijk 54 in Hoogblokland.

In de afgelopen tien jaar was hier al een kledingdepot te vinden voor stichting Dorcas. Deze organisatie is echter gestopt met goederentransporten naar de projectlanden. Daarom is er besloten om vanaf dit jaar met Gain in zee te gaan.

Gain zamelt meer in; kleding, dekens, beddengoed en incontinentiemateriaal. Voor een volledige inzamellijst en meer info over deze stichting, zie www.gainhelpt.nu/inzamellijst.