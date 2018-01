Molenwaard bevordert kansen voor toerisme met subsidiepot

MOLENWAARD • Molenwaard roept een subsidiepot in het leven om goede ideeën voor toerisme en recreatie financieel te ondersteunen. Het geld voor dit lokale fonds voor toerisme, recreatie en plattelandsvernieuwing komt van toeristen, die toeristenbelasting betalen.

Een speciale commissie moet aanvragen voor een bijdrage uit het fonds gaan beoordelen. In deze commissie zullen naast een ambtenaar twee personen zitting nemen die werken in de sector.

Sluitingstermijn

De door het college voorgestelde uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen uit de pot, riep dinsdag tijdens de raadsvergadering discussie op. Ad van Rees (CDA): "In uw voorstel staat dat aanvragen op 1 september binnen moeten zijn. Maar de zomermaanden zijn juist het hoogseizoen voor het toerisme. Juist in die drukke maanden moeten mensen dan hun aanvraag regelen. Kies liever een andere datum."

Deel budget afzonderen

Bert Moret (VVD) viel Van Rees bij: "Moeten we het niet flexibeler regelen? De datum van 1 september opschuiven en een deel van het budget afzonderen voor aanvragen die later in het jaar binnenkomen?" Het CDA had voor aanpassing van de aanvraagprocedure al een amendement klaarliggen.

Datum opschuiven

Aanvragen voor dit jaar zouden volgens het collegevoorstel al vóór 1 maart 2018 moeten worden ingediend. Besluitvorming in het college kan dan nog voor 1 mei plaatsvinden. Ook daarover ontstond discussie. Bas de Groot (SGP): "De datum van 1 maart vinden we veel te krap, die mag van ons wel opschuiven. Verder vinden we het belangrijk dat er goede aanvragen komen, er hoeft van ons geen datum te zijn voor het indienen."

Naar 1 april

Wethouder Paul Verschoor reageerde: "Een beetje tegemoetkomend aan het amendement is dat dit jaar twee keer een aanvraag kan worden ingediend: in maart en in september. In oktober zullen we de zaken evalueren. Maar dat 1 maart wel erg dichtbij is, vind ik een belangrijke opmerking. Misschien is dat inderdaad te kort. Het zou 1 april kunnen worden. Ik zal hierover met de ambtenaar overleggen."

Na deze toezegging vond het CDA het niet langer nodig het amendement in te dienen. Van Rees: "Ik ben blij met onze flexibele wethouder, daardoor is ons amendement minder noodzakelijk." Doelend op de fusie met Giessenlanden voegde hij eraan toe: "Ook omdat we nog maar één jaar te gaan hebben als Molenwaard."

Toeristenbelasting

Molenwaard heeft de toeristenbelasting per 1 januari 2016 verhoogd van 1 naar 2 euro per overnachting. Maximaal 50 procent van de opbrengsten uit het heffen van toeristenbelasting zal jaarlijks in de subsidiepot worden gedaan. In 2016 ontving Molenwaard ruim 55 duizend euro aan toeristenbelasting. In oktober zal de gemeente de nieuwe subsidieverordening evalueren.