Rabobank blijft regionale rundveeverbetering financieel steunen

REGIO • Ook de komende drie jaar blijft Rabobank de rundveeverbetering in de regio financieel ondersteunen. Dat heeft Geert Hoeke, manager van het agrarisch team bij Rabobank bekrachtigd door een nieuw sponsorcontract aan te bieden aan de Federatie Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland (FVZH).

Ook de voorgaande drie jaar sponsorde Rabobank de federatie die onder andere de jaarlijkse provinciale rundveeshow in Noordeloos organiseert. Ook worden er onder andere een thema- en discussieavond en activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Geert Hoeke en Erica Rijneveld, voorzitter van de FVZH, ondertekenden vorige week het nieuwe sponsorcontract bij een jeugdactiviteit van de FVZH in Herwijnen.

"Het is in het belang van individuele melkveebedrijven en de sector in het algemeen dat er een platform is waar melkveehouders op het gebied van fokkerij zich kunnen ontwikkelen. Dat platform biedt de FVZH", verklaart Hoeke de sponsoring.

Jeugd

"Daarnaast merken we als Rabobank Agrarisch Team een toenemende belangstelling vanuit de jeugd om betrokken te zijn bij de veefokkerij thuis. Jongeren die elkaar stimuleren om melkveehouder te worden met oog voor een duurzame fokkerij die gericht is op het behalen van goede economische resultaten. Met de speciale jeugdactiviteiten biedt de FVZH hier volop ontwikkelmogelijkheden. Tot slot is Wintershow Noordeloos een begrip in ons werkgebied geworden die wij, zeker de komende twinstigste editie, weer graag mee mogelijk maken", aldus Hoeke.

FVZH-voorzitter Rijneveld is erg blij met het nieuwe sponsorcontract: "Rabobank is een heel solide hoofdsponsor waar onze leden ook een gevoel bij hebben. De continue samenwerking straalt veel vertrouwen uit wat wij weer vol enthousiasme kunnen overdragen in het organiseren van diverse activiteiten in de provincie Zuid-Holland. Dat wij weer drie jaar een goede basis mogen hebben om het enthousiasme voor de fokkerij in onze provincie te bevorderen is een mooie bekroning op drie jaar flinke inzet. En ook de komende drie jaar gaan we weer vol enthousiasme verder."

De eerstvolgende activiteit van de FVZH is de twintigste provinciale wintershow (er is speciale aandacht voor dit jubileum) op zaterdag 3 februari in de hallen van De Kuiper Groep, Middenweg 7 in Noordeloos. De dag is gratis toegankelijk en begint om 09.00 uur.