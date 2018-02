Ted en zijn vrienden zijn terug voor een nieuw avontuur! Vanaf 14 februari brengt Universal Pictures Netherlands de film TED EN HET GEHEIM VAN KONING MIDAS uit in de bioscopen.

TED EN HET GEHEIM VAN KONING MIDAS is een vrolijke animatiefilm. Ted Stones reist naar Las Vegas voor een presentatie van archeologe Sara Lavroff. Ze heeft bewijs gevonden van het bestaan van de Halsketting van Midas, de mysterieuze koning die volgens de mythe alles wat hij aanraakte in goud liet veranderen.

De hereniging met Sara wordt verstoord wanneer een rijke slechterik haar ontvoert, om zo de talisman te vinden die oneindige rijkdom kan brengen. Samen met zijn vriendjes Belzoni de papegaai en Bieber de hond begint Ted aan een reis rond de wereld om Sara te redden. Onderweg ontmoet hij nieuwe vrienden… maar ook nieuwe vijanden!

TED EN HET GEHEIM VAN KONING MIDAS draait vanaf 14 februari in de Nederlands gesproken versie in de bioscoop, in 3D.

