Jordi en Ria Bosch werken aan toekomst arme Peruanen

OTTOLAND • Vanaf zijn eerste bezoek aan Peru wist Jordi Bosch het zeker: hij wilde zich inzetten voor armen in dit land. Twee jaar later trouwde hij met Ria Aanen uit Ottoland, die gelukkig mee wilde. Sinds zeven jaar wonen en werken ze er.

Het is koud in de keuken van hun tijdelijke woning in Ottoland. Alleen in de woonkamer staat een kachel. De overgang van de hitte in Peru naar de Hollandse winter is groot. Voor enkele weken zijn Jordi en Ria terug in Nederland, om familie en vrienden te zien en fondsen te werven.

Sloppenwijk

Met hun drie kinderen woont het paar net buiten de sloppenwijk Nueva Juventud, aan de rand van de hoofdstad Lima. In de afgelopen jaren zetten ze een familiecentrum op voor armen in de sloppenwijk. Het centrum heeft een kleuterschool met 67 leerlingen, er is een huiswerkbegeleidingsgroep met 50 kinderen en in maart start het centrum met een lagere school. Daarnaast kunnen volwassenen lessen volgen.

Zelfvertrouwen

Het gaat Jordi en Ria in de eerste plaats om een mentaliteitsverandering. Jordi: "We helpen de mensen om geestelijke armoede te overwinnen. Dan komen ze vanzelf ook uit de fysieke armoede." Groot probleem is het lage zelfbeeld van de doelgroep. Door hen te vertellen hoe God naar hen kijkt, vaardigheden te leren en te bemoedigen, groeit hun zelfvertrouwen. Ria: "We spraken een moeder die met haar baby op haar rug in het afval naar bruikbare spullen zocht." Jordi: "Ze werd mishandeld door haar man. Dankzij ons programma kreeg ze haar zelfvertrouwen terug. Ze vertelde Ria: 'Ik laat me niet meer slaan'." Ria: "Ze gaf aarzelend aan dat ze juffrouw zou willen worden. Ik zei: Daar zijn mogelijkheden voor." Jordi: "Mensen leren weer dromen."

Sociaal en gastvrij

Wat doet het werk met Jordi en Ria zelf? Jordi: "Je betaalt een enorme prijs. We leven ver van familie en vrienden, moeten gebruiken waarmee we opgroeiden afleggen. Maar je leeft niet voor jezelf, het draait om de eer van God." Ria: "Het moeilijkst was en is: eenzaamheid, het gemis van je eigen mensen en taal. En frustratie over de cultuur; mensen zeggen 'ja' terwijl het 'nee' is. Ook is er veel bureaucratie." Jordi: "Je krijgt er ook veel voor terug. In Peru zijn mensen heel sociaal en gastvrij. In Nederland zorg je als gast dat je voor etenstijd vertrekt, daar gaan ze ervan uit dat je blijft eten." Ria: "Relaties staan op nummer één, hier zijn dat vaak taken."

Hecht gezin

Jordi en Ria hebben drie kinderen: Timo (11), Joah (9) en Hanna (7). Zij zijn vertrouwder met de Zuid-Amerikaanse dan met de Nederlandse cultuur. Ria: "We zijn als gezin aangewezen op elkaar, we zijn heel hecht. In Peru doe je alles met je familie." Jordi verbaast zich over het taalgebruik en het gebrek aan respect in Nederland. En het valt Jordi en Ria bij elk bezoek aan hun geboorteland op dat de straten hier veel leger zijn dan in Peru.

Onderwijs

In Peru gaan Joah en Hanna naar een Amerikaanse school voor zendelingen. Ria: "We proberen de kinderen te betrekken bij het werk, leren hen te delen. We vertellen hen dat je leeft om een licht te zijn in de wereld. Timo maakt powerpoints over ons werk, Hanna maakt kaartjes voor mensen." Ria geeft de oudste zelf les. "Het is ons idee om over een aantal jaren weer terug te komen naar Nederland, met het oog op het onderwijs van de kinderen. We vertrouwen daarin op God, geloven dat Hij het leidt. Ik geloof dat er leiders komen die het over kunnen nemen als het moment om weg te gaan is aangebroken."



Tot nu toe heeft zich geen goede opvolger gemeld. Jordi: "Peru is hiërarchisch. We hebben geprobeerd de verantwoordelijkheid samen met Peruanen te dragen. Dat lukte niet: ze keken iedere keer naar mij. Als we nu zouden vertrekken, zou dat wel de nodige problemen opleveren."

Perudag

Om meer kinderen te helpen, zoekt de familie Bosch sponsorouders. Op www.shailoh.org (Nederlands) en www.brazosabiertos.net (Engels en Spaans) geven ze informatie. Op zaterdag 3 februari is er een Perudag in De Bogerd bij de gereformeerde kerk in Ottoland. Van 15.00 tot 19.30 uur is er een markt ten bate van het werk van Jordi en Ria, met Peruaanse maaltijd waarvoor liefhebbers zich kunnen aanmelden via: ellenvandenberg@live.nl.