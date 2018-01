Zesde Beursvloer Zederik op donderdag 22 maart

MEERKERK • In De Linde in Meerkerk wordt op donderdag 22 maart de zesde Beursvloer Zederik gehouden.

De Beursvloer is dé ontmoetingsplek voor bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties met als doel elkaar te leren kennen en bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De beursvloer is voor bedrijven die zich verbonden voelen met hun omgeving en graag een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Maar ook voor verenigingen of maatschappelijke organisaties met een wens die hopen dat mensen uit het bedrijfsleven hierbij zouden kunnen helpen.

De sfeer is informeel en dynamisch. Doel: het maken van een match. Wat de één biedt is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit.

Een voorbeeld van het afgelopen jaar: 'Een dorpshuis verzorgt hapjes tijdens een uitvoering van een koor, leden van het koor gaan vervolgens helpen bij de schoonmaak van het dorpshuis'. Er wordt gehandeld met gesloten beurzen.

Aanmelden is mogelijk via de site www.beursvloerzederik.nl of door te mailen naar info@beursvloerzederik.nl.