De Zes Molens in Hoornaar blij met kringloopgift voor piano

HOORNAAR • Woonzorgcentrum De Zes Molens in Hoornaar heeft weer de nodige noten op haar zang. Dat is te danken aan de Hardinxveldse kringloop De Cirkel, die donderdagmiddag een symbolische cheque van welgeteld 1795 euro overhandigde.

De gift is al goed besteed. De Zes Molens wilde al een tijdje dolgraag een nieuwe piano. "Die wens hebben we in de zomer kenbaar gemaakt aan de kringloopwinkel", vertelt activiteitencoördinator Margriet Stasse. "Het kwam ter sprake na de schenking van parasols en een tuinset voor ons nieuwe terras."

De Cirkel toonde zich wederom een weldoener. "Wat we verdienen in onze winkel aan de Houtschelf is pure winst. Alle tweedehands producten die we verkopen zijn aan ons geschonken en we zijn allemaal vrijwilliger. Wij op onze beurt schenken de opbrengst aan goede doelen waarbij we zoveel mogelijk de regio in het vizier hebben", aldus Nico de Bijl, die samen met Gerrit den Besten van Hardinxveld-Giessendam naar Hoornaar was gereden. "Net als bij de opening van het terras", vervolgt Den Besten. ,,Margriet vertelde ons over de piano. Dat die aan vervanging toe was, kon je goed horen."

Het nieuwe instrument, dat is gekocht bij Joh. de Heer in Sliedrecht, klinkt als een klok. Pianiste Eunice Roos, die het wekelijkse zanguur van de bewoners begeleidt en ook regelmatig optreedt als er iets is te vieren, steekt haar duim op als haar wordt gevraagd of de piano is goedgekeurd.