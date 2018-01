Actie in Giessenlanden voor ruimte voor brandweervoertuigen

GIESSENLANDEN • De brandweer Zuid-Holland Zuid start samen met de gemeente Giessenlanden en de politie een actie om het verkeerd parkeren tegen te gaan, zodat hulpverleners genoeg ruimte hebben om hun werk te kunnen doen.

Het komt in Giessenlanden vaak voor dat hulpverleners niet genoeg ruimte krijgen op spoedeisende momenten, vooral door foutparkeerders. Dat kost de hulpdiensten veel tijd.

Met een speciale actie willen de brandweermensen inwoners bewust maken van parkeergedrag. Een brandweerwagen gaat eind januari 's avonds de wijken in de dorpen van Giessenlanden doorrijden om de doorgang te testen. Ter plaatse wordt gesproken met de foutparkeerders en worden vragen beantwoord.

Groot belang

Het komt regelmatig voor dat automobilisten hun voertuig zo parkeren, dat de hulpdiensten er (bijna) niet langs kunnen. Burgemeester Ten Kate: "Een vrije doorgang voor hulpdiensten is van groot belang. Niet iedereen is zich er bewust van hoeveel ruimte zo'n grote brandweerwagen nodig heeft. Ik steun daarom dit initiatief van harte."

Smalle straten

In sommige, met name oudere, wijken in Giessenlanden zijn vrij smalle straten te vinden waar het op centimeters aankomt. De brandweer heeft deze plaatsen in beeld, maar het blijft goed om samen ook deze doorgangen zo optimaal mogelijk te houden.

"Elke opstopping kost ons tijd. Helpt ons alstublieft, zodat wij de mensen kunnen bereiken die ons met spoed nodig hebben. Het kan echt levens redden", vertelt operationeel manager Arie Boer.

Gevraagd wordt op de auto alleen te parkeren op aangewezen parkeervakken en zo dicht mogelijk bij de stoep. Ook vraagt de brandweer om niet te parkeren binnen een straal van vijf meter van een bocht of een kruising.