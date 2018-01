Oud-burgemeester Zederik Coert van Ee pleit op Radio 1 voor nieuwe donorwet

LEXMOND • Coert van Ee, oud-burgemeester van Zederik en inwoner van Lexmond, vertelt woensdag 24 januari op NPO Radio 1 van 22.00 tot 23.00 uur over zijn ervaringen als nierpatiënt en de transplantatie die hij onderging.

Hij doet dat samen met Bjorn Kamphuis, die al ruim drie jaar op een transplantatienier wacht. Van Ee: 'We zullen onze ervaringen delen en een beroep doen op de Eerste Kamerleden om voor de nieuwe donorwet te stemmen. Op 30 januari wordt deze wet in de Eerste Kamer besproken en de week daarop in stemming gebracht.'

Volgens de oud-burgemeester werkt de huidige donorwet in Nederland niet. De nieuwe wet, een initiatief van D66, draait er kort gezegd om dat voortaan elke volwassen Nederlander automatisch orgaandonor is, tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen. De Tweede Kamer stemde hiermee op 13 september in.

'Wij roepen de Eerste Kamerleden op hun hart te laten spreken: stem voor een donorwet die wél werkt en red levens.'