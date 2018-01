BLESKENSGRAAF • Het CDA heeft vertrouwen in de nieuwe gemeente Molenlanden. Dat vertelde fractievoorzitter Ad van Rees tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA.

Van Rees: "We hebben veel bereikt de afgelopen jaren, zowel individueel als gezamenlijk, Natuurlijk zijn er verschillen, ook financieel. Maar we hebben vertrouwen in elkaar dat als er iets nodig is in een bepaalde kern dat er mogelijkheden zijn om deze dan te realiseren", aldus van Rees. Zijn Giessenlandse collega, Huib Glerum, vulde hem aan: "CDA'ers houden van spelletjes spelen, gezelschapsspelletjes wel te verstaan, niet van politieke spelletjes. We willen elkaar niet verrassen. Uit eindelijk is het belangrijkste om onze negentien dorpen en stad de gelegenheid te geven te zijn wie ze zijn."

Vervolgens kregen de CDA-wethouders het woord. Voor Frank Meerkerk is 2018 het jaar werk gemaakt wordt van de huisvesting van de inwoners. "Woningbouw per kern, zodat mensen in hun eigen dorp of stad kunnen blijven wonen. Naast kwantiteit is juist kwaliteit van groot belang zoals het inpassend maken in het landschap. Tevens speelt duurzaamheid een belangrijke rol, met onder andere de postcoderoos, maar ook het besluit om de nieuw te bouwen huizen in Langerak gasloos te bouwen. Maar ook de agrarische sector is van groot belang om de klimaatproblematiek aan te pakken."

Bodemdaling

Meerkerk stelde de vraag aan Ad van Rees wat er gedaan wordt aan bodemdaling. "We zijn bezig met een pilotproject met onderwater drainage, om zo de inklinking van onze veengrond tegen te gaan, hiermee kunnen we z'n 70 tot 75% van de daling reduceren en dat betekent minder CO2 uitstoot en een grote bijdrage aan de klimaatdoelstellingen voor ons gebied", aldus van Rees.

Wethouder Elisabeth van Leeuwen begon met de woorden: 'Ik heb er goede op hoop op dat het eindelijk gaat lukken met het woonzorgcomplex in Giessenburg." Daarbij keek ze indringend naar de CDA-leden uit Giessenburg die zich al jaren hard maken voor dit complex. Wethouder van Leeuwen, de aannemer en de zorgpartijen zijn in gesprek met mogelijke investeerders. "Het zou prachtig zijn als we volgend jaar rond deze tijd kunnen zeggen: Het staat er weliswaar nog niet, maar het gaat er dan toch echt van komen!"

De geanimeerde avond werd afgesloten met een borrel.