PvdA en Gemeentebelangen bezig met nieuwe lokale beweging Molenlanden

MOLENLANDEN • Een nieuwe lokale beweging, waarbij iedereen kan meepraten en meebeslissen, gaat meedoen aan de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Molenlanden. De leden van Gemeentebelangen Molenwaard en PvdA Molenlanden beslissen volgende week of dit plan doorgaat.

De twee partijen, mede-grondleggers van dit initiatief, zouden dan niet terugkomen in de gemeentelijke politiek. De afgelopen maanden vond er overleg plaats tussen PvdA Molenlanden, Gemeentebelangen Molenwaard en Berend Buddingh'.

"Op persoonlijke titel", benadrukt de inwoner van Arkel, die eerder raadslid en wethouder voor de PvdA in Giessenlanden was. "Het doel is een brede beweging op te zetten die openstaat voor iedereen. Ik geloof niet meer zo in de bestaande politiek. Daarnaast is er naast CDA, SGP en ChristenUnie ruimte voor een stevige en gelijkwaardige niet-confessionele partij. Daar willen we ook in voorzien."

Bundelen

"Onze insteek is om de krachten te bundelen, in plaats van die te versnipperen, zoals je dat in veel gemeenteraden ziet gebeuren", vult Joke Stravers van Gemeentebelangen aan. "We willen wegblijven van het institutionele, juist meer onderwerpgericht werken. En daarbij kan per thema iedereen aanschuiven, ook als je lid bent van een andere partij. Het moet van onderop komen. Door zo samen te werken, willen we de kloof tussen burger en politiek dichten."

Daarbij verdwijnen de namen PvdA en Gemeentebelangen. "Maar een politieke partij is alleen een middel om iets te bereiken", stelt Ruud den Haak namens PvdA Molenlanden. "Je ziet dat het steeds lastiger wordt om inwoners te vinden die zich actief in willen zetten voor de gemeentepolitiek, terwijl er tegelijkertijd een enorme betrokkenheid is bij wat er in een plaats gebeurt. Het past veel meer bij de tijdsgeest om je een tijdlang voor een bepaald thema in te zetten. Op die tendens spelen we in."

Goedkeuring

De leden van PvdA en Gemeentebelangen Molenwaard bespreken dit plan volgende week tijdens een ledenvergadering. Een brief met de uitnodiging en een uitleg ging onlangs de deur uit. "Zij moeten hieraan nog hun goedkeuring geven", benadrukken de politici. "We zijn in de fase van het onderzoeken, maar dat bevindt zich wel in een vergevorderd stadium. Er ligt een concept, waaraan gesleuteld wordt."

